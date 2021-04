Turismo: Sindaca Tosi a Prefetto Rimini, servono rinforzi forze ordine

Visto che "Riccione oggi registra ottimi indici di prenotazione turistica, cosa che fa prevedere un'estate buona anche alla luce delle misure di prevenzione messe in campo dal Governo", è questo "il momento di pensare alla sicurezza di turisti e residenti con l'invio" nella città adriatica "di rinforzi per le forze dell'ordine". A chiedere rinforzi, in vista della stagione estiva ormai alle porte è la sindaca di Riccione, Renata Tosi, in una lettera inviata al Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza. A giudizio del primo cittadino romagnolo, una maggiore presenza delle forze dell'ordine appare necessaria "non solo per garantire una serena vacanza ai tantissimi turisti che verranno in questa realtà, ma anche al fine di prevenire situazioni di violenza e controllare eventuali infiltrazioni malavitose". Quindi, quello che viene chiesto al Prefetto, è "di potersi adoperare con ogni massimo sforzo per rappresentare al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, le esigenze di rinforzo delle forze di polizia presenti sul territorio e di aprire da subito il Posto della Polizia di Stato".