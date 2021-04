Turismo: tornano le camminate culturali 'Rimini City Tours'

Da questo weekend del 17 e 18 aprile VisitRimini ripropone i suoi Rimini City Tours, camminate alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi in piena sicurezza. I City Tours, organizzati insieme alle guide turistiche e agli storici dell'arte di Guidopolis, partono il sabato alle 15.30 e la domenica alle 10.30. Si tratta di camminate culturali guidate nel centro storico di Rimini con partenza dal Visitor Center in Corso d'Augusto, esclusivamente all'aperto. Ogni tour è garantito anche solo per un visitatore. In questo weekend i City Tours raccontano le storie di donne riminesi che hanno lasciato la loro significativa testimonianza nella storia della città e la dolce vita della Belle Epoque vista dai villini ancora esistenti. Per sabato 17 aprile è in programma la visita 'Ritratti al femminile': un omaggio al gentil sesso, attraverso le vicende di alcune delle maggiori protagoniste delle cronache riminesi. Domenica 18 aprile sarà la volta della visita 'Rimini e la belle epoque': un walking tour alla scoperta del '900, attraverso sale cinematografiche d'antan, passati e moderni salotti culturali (Piazza Cavour e i suoi caffè) e atmosfere incantate del bel mondo borghese.