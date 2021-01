Turismo Valconca e Valmarecchia, nasce "Salute, Viaggiatore"

Si chiama “Salute, Viaggiatore”: piattaforma per un nuovo modo di narrare e esplorare luoghi, una rete di percorsi ideali e punti di interesse lungo 4 macrotemi: Storia e cultura, natura, benessere, enogastronomia. “E' un contenitore dinamico – ha spiegato la Presidente del Gal Delle Valli Marecchia e Conca, Ilia Varo – e integrato con i servizi digitali già presenti come Destinazione Romagna, ExploreValmarecchia, Riviera di Rimini e un modo di stare insieme per i 18 comuni delle due Valli, collegati anche con i territori alle porte, da Rimini a Santarcangelo, evidenziando l'importanza di fare rete.





Dalla Presidente dell'Unione dei Comuni della Valconca, Elena Castellari e dalla responsabile per l'Unione dei Comuni della Valmarecchia Elena Vannoni, in evidenza anche il valore della promozione e del farsi conoscere per un settore, il turismo, che incide sull'economia dei territori, e quale opportunità perché i cittadini dei 18 Comuni scelgano di restare a vivere nelle Valli. Qualità della vita e vivibilità di territori, fra il mare e la montagna: ne parla l'Assessore al Turismo di Santarcangelo, Emanuele Zangoli, che chiede di lavorare insieme sulle infrastrutture per valorizzare l'entroterra quale meta di turismo sostenibile, in un anno in cui – sottolinea il Direttore di Destinazione Romagna, Chiara Astolfi – il desiderio di vacanza green e slow è cresciuto del 90%.