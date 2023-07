Turista cade dal balcone di un hotel a Rimini, è grave

Vacanza finita tragicamente a Rimini per una turista della Repubblica Ceca di 48 anni che è precipitata ieri sera 28 luglio dal balcone di un hotel. Subito soccorsa dall'ambulanza, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La donna era in città con alcuni parenti, tra cui il marito. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 in una struttura ricettiva in via Catania, zona Miramare. In base a una prima ipotesi, si sarebbe trattato di un incidente dovuto a distrazione. Da quanto emerso, la donna avrebbe bevuto dell'alcol a cena, e si sarebbe poi sporta dalla balaustra finendo per fare un volo di sette metri prima di rovinare sull'asfalto. Il luogo era piuttosto affollato a quell'ora. Le condizioni della donna risultano critiche. I Carabinieri stanno cercando di fare ulteriore luce sulla dinamica della vicenda.