Un fortunatissimo riminese ha vinto il premio più alto della serie “Turista per Sempre” con una vincita totale di poco meno di 2milioni di euro. Il fortunato potrà ritirare subito una somma di 300 mila euro, poi riceverà ogni mese una rendita di 6 mila euro per vent’anni. Infine avrà diritto a una liquidazione di 100 mila euro. Secondo le prime informazioni, la vincita sarebbe stata fatta in una tabaccheria del centro commerciale le Befane di Rimini.