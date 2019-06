Tutto pronto per la Molo Street Parade

Presentazione della Molo Street Parade

È tutto pronto per l'ottava edizione della “festa galleggiante”. Questo sabato dalle 14 il porto di Rimini si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto con 50 deejay nazionali e internazionali che si susseguiranno su 6 pescherecci. La parola d'ordine è sicurezza: oltre all'introduzione del biglietto a pagamento al costo di 10 euro, ridotta di molto la capienza massima fissata a 30 mila persone. Negli scorsi anni erano circa 100 mila le persone che affollavano l'area porto.

Tutti i locali dell'area da via Destra del Porto, fino alla rotonda di piazzale Fellini, realizzeranno vere e proprie piazze per proporre il meglio dell'intrattenimento culinario. Per evitare le file, gli organizzatori del Consorzio del Porto raccomandano l'acquisto anticipato dei biglietti.

Nel servizio l'intervista a Lucio Paesani (Molo Street Parade)