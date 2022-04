Ucraina: in Emilia Romagna sono arrivati oltre 22mila profughi, la maggior parte sono a Rimini

Sono 22.065 i profughi arrivati in Emilia-Romagna dall'Ucraina, di cui 1.911 ospitati nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas). Sono i dati delle Prefetture, diffusi dalla Regione dopo la riunione del comitato istituzionale per l'emergenza. Rimini è la provincia con il maggior numero di profughi arrivati, 4.386, dei quali 387 ospitati nella rete dei Cas, che supera anche la ben più popolosa provincia di Bologna (3.279 persone arrivate). Sono stati rilasciati 18.507 codici Stp (Straniero temporaneamente presente), che consentono l'erogazione dell'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno. Sul sito della Regione la sezione con tutte le informazioni e la documentazione per l'accoglienza e l'assistenza sanitaria dei profughi, tradotta anche in lingua ucraina.