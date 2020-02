Un Festival per tutti, la soddisfazione di Rai Pubblica Utilità

"Un grande successo, non solo per gli ascolti e il grande spettacolo”. Così Rai commenta - in una nota - i numerosissimi riscontri positivi ricevuti sui servizi per le persone cieche e ipovedenti e per quelle non udenti che sono stati forniti durante le serate del 70° Festival della Canzone Italiana da Rai Pubblica Utilità. “A renderci orgogliosi di questa Rai è il fatto che il Festival sia stato accessibile come mai lo era stato prima, in particolare per le persone con disabilità visive e uditive. I servizi di audio descrizione e di traduzione nella lingua dei segni di Rai Pubblica Utilità sono la dimostrazione che essere Servizio Pubblico significa non solo essere inclusivi, ma anche abbattere le barriere. Ed è quello che continueremo a fare".

Per la prima volta e per circa 30 ore complessive, il Festival è stato audio descritto sul canale dedicato di Rai1 e su RaiPlay, con un lavoro che è iniziato già dieci giorni prima dell'inizio del Festival. Per l'interpretazione nella Lingua Italiana dei Segni, invece, sono stati impegnati ogni sera - dallo studio 4 di via Teulada a Roma - 14 performer e 8 interpreti Lis che hanno "tradotto" le parole del festival in gesti. Coinvolte, già dall'inizio di gennaio, una ventina di persone tra autori e addetti al servizio. Si stima che - complessivamente - i servizi di Rai Pubblica Utilità abbiano raggiunto una platea di due milioni di persone, anche attraverso il servizio di sottotitolazione.