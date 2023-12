Urbino: scontro tra pullman e ambulanza in galleria, 4 morti e 7 feriti lievi

Sentiamo Luigi Celli

Scontro frontale nel pomeriggio tra un pullman di ragazzi in gita e un'ambulanza della Croce Rossa nella galleria Ca' Gulino sulla SS73 bis, la cosiddetta "bretella" tra Urbino e Fermignano. Nell'urto il mezzo di soccorso si è incendiato e una densa nube di fumo ha invaso la galleria e ne è fuoriuscita. Tutti morti gli occupanti dell'ambulanza, tre sanitari e il paziente trasportato. Si tratta di Sokol Hoxha (medico di 41 anni), Stefano Sabbatini (infermiere, 59 anni di Fossombrone), Cinzia Mariotti (infermiera, 49 anni, di Acqualagna) e Alberto Sergilippi, 85 anni compiuti il 23 dicembre, come riporta il Corriere Adriatico.

Il mezzo del 118, che era partito da Fossombrone in direzione ospedale di Urbino, ha completamente distrutto il cruscotto anteriore dell'autobus.

E' lievemente ferito e in stato di choc l'autista del pullman di ragazzi in gita parrocchiale. Si tratta di un 40enne di Ascoli Piceno, che si trova in osservazione a Urbino e che dovrebbe essere dimesso in serata. Due ragazzi a bordo del pullman sono rimasti lievemente contusi: uno si trova a Urbino, l'altro a Pesaro, ma anche loro dovrebbero essere dimessi breve. Cosi come sono ricorsi alle cure dei sanitari altre 4 persone, due ragazzi e due accompagnatori.

A bordo del pullman viaggiavano ragazzi di età compresa fra i 7 e i 13 anni.

Lo scontro è avvenuto in una semicurva nel centro della galleria. La strada è chiusa, il traffico viene deviato sulla vecchia statale che collega la città ducale alla frazione. Sul posto anche la Polizia di Stato di Pesaro per gestire la viabilità

❌️ #PesaroUrbino, dalle 15:38 intervento #vigilidelfuoco per incidente stradale e successivo incendio nella galleria Ca' Gulino lungo la SS73 Bis, coinvolti un pullman e un'ambulanza: tragico bilancio, decedute le 4 persone a bordo del mezzo di soccorso [#27dicembre 19:00] pic.twitter.com/jN0vYT0FZD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 27, 2023





Il racconto di un testimone, Luigi Celli