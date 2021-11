I vigili del fuoco sono intervenuti ieri a Urbino, in località San Giovanni in Ghiaiolo, per una persona con il suo cane che aveva smarrito l'orientamento. Sul posto è intervenuta la squadra di Urbino con mezzi fuoristrada, con Ucl (Unità di Comando Locale) e l'elicottero dei vigili del fuoco di di Arezzo che hanno individuato la persona con il suo cane in buone condizioni di salute, trasportandola nel vicino campo sportivo.