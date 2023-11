"Vado a scuola guida", maxi multa per riminese al volante con patente revocata

Nel corso di un controllo antidegrado alla Stazione di Rimini, la pattuglia della Polizia Locale di Rimini ha fermato venerdì sera una signora settantenne. Guidava una Nissan Micra con patente revocata e assicurazione scaduta. Agli agenti del reparto mobile si è giustificata dicendo che andava a scuola guida.

Per la donna riminese è scattata una maxi multa: la sanzione, infatti, è di 5100 euro per la circolazione con patente scaduta, cui si aggiungono 880 euro per la mancata assicurazione del veicolo, che è stato poi sottoposto a fermo.