Valore Romagna: l'Itinerario Bellezza delle Marche nord avrà la sua Smac

Si ispirerà proprio a quanto fatto in un anno da Valore Romagna, l'ampliamento nel progetto che dopo aver coinvolto 11 comuni della Valmarecchia, guarda adesso al territorio marchigiano da incentivare attraverso i consumi. Nel 2024 anche l’Itinerario della Bellezza – brand consolidato che mette assieme 24 Comuni nella provincia di Pesaro Urbino – avrà pertanto la sua "Smac Card". Chiaro segnale del fatto che il modello sammarinese continua a far scuola sulle zone limitrofe.

Valorizzare, promuovere, vivere: il nuovo circuito di Confcommercio Marche Nord è stato presentato a Pesaro dal direttore Amerigo Varotti. A realizzarlo saranno tre professionisti riminesi: Marco Fratta, Simone Bertozzi e Basilio Martorana, già titolari per l'appunto del circuito Valore Romagna.

"Vogliamo fare a Pesaro quello che stiamo già facendo in Valmarecchia - hanno spiegato - aiutare il commercio locale, generando valore attraverso i consumi nei negozi di vicinato". Dall'Ambra di Talamello alla Casciotta d'Urbino, "La card della Bellezza non sarà una tessera sconti, ma uno strumento per vivere attivamente questi luoghi meravigliosi, trattenendo i soldi sul territorio grazie a un meccanismo simile a quello più famosa Smac del Titano.

"L'obiettivo – sottolineano ancora i promotori - resta quello di dare alle persone – turisti ma anche residenti - un motivo in più per comprare nelle botteghe di vicinato proponendo un'alternativa concreta e conveniente allo strapotere delle grandi piattaforme online". Il progetto partirà probabilmente nel secondo semestre del prossimo anno.