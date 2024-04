Vendita agenzia Agi, Conte (M5S): "L'imprenditore e parlamentare controlla già tre testate"

Giuseppe Conte

E' il giorno delle mozioni di sfiducia alla Camera, nei confronti di due ministri del governo Meloni, Daniela Santanchè per le inchieste giudiziarie sulle sue attività economiche e l'accusa di truffa all'Inps con la cassa Covid, ancora da dimostrare, e Matteo Salvini per i rapporti col partito Russia Unita. Secondo l'opposizione intervenuta in Aula, il destino della ministra Santanchè è comunque segnato. Scendono di nuovo in piazza i giornalisti dell'agenzia di stampa Agi, che protestano dopo le notizie della possibile cessione al gruppo Angelucci, che fa capo all'imprenditore e deputato leghista. Presenti anche i rappresentanti della Federazione della Stampa e dell'Ordine dei giornalisti, oltre all'opposizione.

Nel video le interviste a Stefano Candiani, deputato Lega; gli interventi alla Camera di Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra, e di Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle, e l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle