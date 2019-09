Un 68enne è caduto dalla bici attorno alle 13 sulla Via Provinciale San Marino, a Verucchio in località Ventoso. Nell'impatto con l'asfalto l'uomo ha riportato lesioni di massima gravità, tanto da richiedere il trasferimento all'Ospedale Bufalini di Cesena tramite elisoccorso. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.