VIDEO - Incidente a Miramare, tre feriti di cui uno grave

Le immagini dello scontro

Tre feriti, di cui uno in condizione piuttosto gravi ma non in pericolo di vita, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in via Costantinopoli a Miramare di Rimini. Per cause che dovrà chiarire la Polizia Municipale, intervenuta sul posto per rilevare l'incidente e sbloccare la viabilità, si sono scontrate un Tuareg ed una Smart. Sul posto sono intervenute tre ambulanze che hanno portato i feriti al Ceccarini di Riccione e all'Infermi di Rimini.