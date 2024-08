Vigili del fuoco salvano un cane rimasto bloccato sul ciglio del cavalcavia sulla E45

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di lunedì a Bagno di Romagna per il salvataggio di un cane. Alle ore 17 una squadra del Distaccamento di Bagno di Romagna, è intervenuta per salvare un cane in via Michelangelo Buonarotti, bloccato sul cavalcavia della E45.

La squadra, una volta riuscita a raggiungere il cane, lo ha messo in sicurezza e improntato una manovra di derivazione alpinistica per calarlo a terra in sicurezza. Il cane è stato riconsegnato al proprietario in buone condizioni di salute.