Villa Verucchio, indagini sulla mente e sulle origini di Muhammad Sitta: la salma rientra in Egitto

I Carabinieri indagano sullo stato mentale di Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che a Capodanno ha accoltellato quattro persone prima di essere fermato dal luogotenente Luciano Masini. Ne danno notizia i siti del riminese. Acquisite le cartelle cliniche, gli investigatori vogliono chiarire chi avesse prescritto lo psicofarmaco trovato nella sua abitazione e attendono i risultati tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di alcol, droghe o un mix di sostanze.

La cooperativa Il Millepiedi seguiva Sitta come richiedente protezione internazionale e i suoi amici confermano problemi mentali recenti, ma negano l’uso di alcolici o droghe. Nel frattempo, giovedì la Procura ha restituito la salma ai familiari: trasferita dall’obitorio di Rimini a Malpensa, è stata inviata in Egitto per essere tumulata nel villaggio natale di Mashala, dove vivono i genitori del giovane.