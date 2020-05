Viserba: i cittadini scendono in strada e bloccano l'installazione di un'antenna di telefonia

Decine di cittadini di Viserba sono scesi stamattina in strada, in Via Anna Magnani, per opporsi alla costruzione di un'antenna di telefonia. Al momento, riporta Riminitoday, i residenti, preoccupati per la loro salute e per il 5G, sono riusciti a costringere gli operai, giunti con una gru per procedere ai lavori, a interrompere le loro mansioni. Sul posto è intervenuta la Polizia per controllare che la situazione non degenerasse. I residenti, già nei giorni scorsi, avevano raccolto centinaia di firme su change.org per chiedere alle autorità di verificare e di bloccare l'installazione degli apparecchi in mancanza di condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.