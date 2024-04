Visit Rimini, verso tutto esaurito per il ponte del 25 aprile

Si attestano "oltre il 75% nei 500 hotel aperti" le prospettive per l'occupazione alberghiera a Rimini in vista del 25 aprile e dei prossimi ponti primaverili. Si tratta di "un'indicazione molto positiva - osserva la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert - considerato anche che i turisti stanno prenotando sempre più a ridosso della data di vacanza, anche per tenere monitorato l'andamento meteo".

In base ai dati raccolti dall'Osservatorio di Visit Rimini "la clientela è soprattutto italiana ma - argomenta ancora la direttrice - cresce quella straniera. Per un mese di aprile ricco di eventi e di presenze, andiamo poi verso un mese di maggio altrettanto entusiasmante.

Oltre agli eventi in calendario e l'occupazione per fiere e congressi - chiosa Delaubert la richiesta leisure si sta muovendo, con richieste di short break nei fine settimana". A fare da traino ai numeri attesi per i ponti primaverili anche i diversi eventi che animeranno la città in queste giornate. Tra questi i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschile e femminile e il torneo di basket giovanile 'Memorial Claudio Papini', ma anche la conferenza annuale di Rinnovamento nello Spirito.

A maggio, sono in calendario l'opera di Gioacchino Rossini 'Cenerentola' in scena al Teatro Galli il 3 maggio; il Festival del Cinema 'La settima Arte', le giornate di studio in occasione dei 70 anni dall'uscita del film 'La strada' di Federico Fellini e la quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini.