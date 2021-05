VisitRimini, Unirimini e CAST insieme per il turismo: i risultati della ricerca sui flussi cittadini a Ferragosto 2020

Dai 40 ai 49 anni (28%) la fascia d'età più presente nell'area di Rimini a Ferragosto 2020; e passano dal 19% al 21% i giovani in Riviera proprio durante il week-end ferragostano, manifestando una preferenza per le attività sul lungomare. Questi alcuni dei risultati della ricerca, commissionata dal Comune, a VisitRimini in collaborazione con Unirimini sui flussi turistici cittadini - dal 7 al 17 agosto 2020 in un raggio di 10 km attorno alla città -, ed effettuata dal CAST, Centro Studi Avanzati sul Turismo dell'Alma Mater diretto da Patrizia Battilani, mediante l'utilizzo di big data da telefonia mobile.









In generale si registra un certo pendolarismo tra le aree Rimini centro – mare: mobilità di scambio che vede la costa più attrattiva di giorno, mentre il centro esercita maggiore appeal in orario aperitivo-cena. Flussi che si concentrano per lo più tra le 21 e la mezzanotte, e tra Via Tripoli e Via Pascoli. Aumenta anche la mobilità dolce nell'area urbana, con la bicicletta tra i mezzi più utilizzati per spostarsi. Debole invece - solo il 3% - la mobilità tra i borghi della zona nord della provincia riminese e il centro cittadino. Dalle rilevazioni emerge inoltre una considerevole presenza di visitatori da Perugia e dalle vicine Marche, e tornano anche i milanesi. E' del 55% in generale la massa di visitatori extraregionali. Mentre, seppur bassa per via delle restrizioni imposte dal Covid, spicca comunque, a Ferragosto 2020, la presenza di tedeschi, svizzeri e francesi.

“Tutti dati – ha sottolineato Valeria Guarisco, destination manager di VisitRimini – che danno informazioni utili ad individuare le migliori politiche turistiche”. “Una collaborazione – quella tra soggetti con diverse competenze ma uniti dalla volontà di conoscere sempre meglio, con criteri scientifici, il fenomeno del turismo – che è solo “il calcio d'inizio” – fa notare Stefania Agostini, Presidente di Rimini Welcome; VisitRimini e Unirimini, guidata da Simone Badioli, già collaborano attivamente sul fronte della formazione sul campo. In cantiere anche il progetto Rimini Bike District per il potenziamento di un prodotto già affermato, capace di far diventare la città una destinazione d'eccellenza per ciclisti italiani e stranieri particolarmente esigenti e preparati.