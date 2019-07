Vladimir Putin a Roma: incontrerà Papa Francesco, il presidente Mattarella e il capo del governo Conte

E' la giornata del presidente russo Vladimir Putin a Roma: vedrà Papa Francesco in Vaticano, il presidente della Repubblica Mattarella, e sarà la seconda volta dopo la visita a Mosca nell'aprile 2017, e il capo del governo Giuseppe Conte. Della delegazione russa fanno parte anche il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, e quello dell'Industria, Denis Manturov. Insieme al Pontefice discuterà una serie di questioni di rilievo internazionale, fra cui le crisi in Siria e Ucraina, e il futuro dei progetti umanitari avviati nella regione del Donbass. Per la sicurezza del presidente, a Roma traffico vietato in una "green zone" che comprende 50 strade; proibite le manifestazioni; schermate le comunicazioni telefoniche; spazio aereo sorvegliato da droni ed elicotteri. Alla sicurezza del leader del Cremlino concorrono un migliaio di agenti, compresi tiratori scelti appostati su tetti e terrazze, artificieri e uomini in borghese delle forze speciali.