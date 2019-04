Vulnerabilità: oltre un milione di euro per la Rocca di San Leo e la Chiesa di Sant'Agata Feltria

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali per il periodo 2021 – 2033 ha presentato il piano pluriennale degli investimenti. Come spiega il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti “per l'Emilia-Romagna sono previsti 62 interventi per oltre 46 milioni di euro”. Tra questi 150mila euro sono destinati per la Chiesa di San Francesco della Rosa a Sant'Agata Feltria e oltre un milione di euro per la Rocca di San Leo. L'imponente rupe che la ospita ha infatti subito un enorme distaccamento nel febbraio 2014 ed anche di recente, come ricorda il senatore Cinque Stelle, sono avvenute pericolose frane. “Gli interventi – conclude Croatti – riguarderanno nello specifico la verifica di vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento sismisco”.