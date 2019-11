Weekend di successo per il Metromare: da domani al via il trasporto a pagamento

Anche oggi il metromare gratuito per tutti ha portato tanti curiosi sui bus del percorso Rimini-Riccione. Un fatto positivo che viene segnalato dagli operatori è la netta sensazione che gran parte del pubblico non sia abituale utilizzatore di mezzi pubblici, un valore che Metromare intende elevare affinché si diffondano nuove abitudini. Da domani prende il via il servizio a pagamento: prima corsa da Rimini alle 7.04 e da Riccione alle 7.10. Con intervalli di 20’, l’ultima da Rimini alle 20.44, da Riccione alle 21.10.

Lungo il tragitto e nelle stazioni, 98 telecamere monitorate dalla sala controllo. Il biglietto del Metromare è assimilato a quello dei bus della rete del trasporto pubblico e si potrà anche acquistare dal conducente a bordo.

L’entrata in funzione del Metromare modificherà alcuni orari della linea 11 del filobus, che da poco ha compiuto 80 anni.

Tutte le info sui nuovi orari in vigore da domani sono disponibili sul sito smartromagna.it.