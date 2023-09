Allarme dal Pentagono: “Armi inviate a Ucraina a rischio furto”

È arrivato all'aeroporto di Vladivostok il leader nordcoreano Kim Jong-un. Dopo l'incontro nei giorni scorsi con Putin, questa mattina è stato accolto dal Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu. Obiettivi della visita presenziare alla dimostrazione militare della flotta di Mosca nel Pacifico ed esaminare il sistema missilistico Kinzhal, installato sui bombardieri strategici russi.

Incontro che aumenta la preoccupazione di Washington anche se il capo di Stato Maggiore americano Mark Milley minimizza: “La Corea del Nord – dice - potrebbe essere in grado di aumentare le forniture di munizioni di artiglieria alla Russia per la guerra in Ucraina, ma non è probabile che questo faccia una grande differenza”. Il fatto che il ministro alla Difesa russo Shoigu abbia mostrato a Kim "elementi chiave della forza nucleare russa", secondo il New York Times, è comunque una conferma evidente dell'avvicinamento in corso tra Mosca e Pyongyang dal punto di vista degli armamenti strategici.

Stati Uniti in allarme anche per quanto riguarda armi e munizioni inviate a Kiev. In un rapporto del Pentagono emerge che è alto il rischio di furto o smarrimento. “Le misure di sicurezza - si legge nel rapporto - non verrebbero osservate in modo efficace. Dito puntano in particolare contro un sito logistico in Polonia.