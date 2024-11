Beirut: "molti morti" in raid israeliano, raso al suolo palazzo di otto piani

Secondo i media locali l'obiettivo dell'ultimo pesante raid israeliano su Beirut era il comandante militare supremo di Hezbollah. Non si sa se è stato colpito, ma ci sarebbero molti morti e feriti. Almeno cinque missili hanno colpito e raso al suolo un palazzo di otto piani. Dopo gli attacchi di ieri, attribuiti ad Hezbollah, il portavoce dell'Unifil ha ribadito la volontà di far rimanere nell'area il contingente Onu. Sul mandato di arresto per Netanyahu, deciso dalla corte dell'Aja, il ministro italiano della difesa Crosetto, ha dichiarato che la linea del Governo è quella di approfondire le motivazioni della sentenza che, a primo acchito, sembra più politica che tecnica ed è inaccettabile e assurdo mettere sullo stesso piano i leader di un'organizzazione terroristica con chi guida legittimamente uno stato democratico e si sta difendendo". Intanto, secondo un sondaggio di News 12, il 64% degli israeliani non si fida del governo Netanyahu e preferirebbe come primo ministro l'ex premier Naftali Bennet.