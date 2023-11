Blinken in Israele: gli Usa tornano a chiedere pause umanitarie "localizzate" per il rilascio degli ostaggi

E' il giorno della visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken in Israele: al centro, la rinnovata richiesta degli Usa di concedere pause umanitarie “localizzate” per il rilascio in sicurezza degli ostaggi. Durante l'incontro con il gabinetto di guerra, il premier Netanyahu gli ha mostrato un video sulla strage del 7 ottobre. Sul campo intanto continua la battaglia. Nella notte, annuncia Tsahal, “è stato completato l'accerchiamento di Gaza City”: ora si combatte all'interno della città. Scoperti e neutralizzati tunnel di Hamas nel nord est della Striscia. “Siamo al culmine della campagna”, afferma il premier israeliano parlando ai suoi soldati. Il numero delle vittime palestinesi sale di ora in ora: sono oltre 9200, fa sapere il Ministero della Salute di Gaza.

Situazione umanitaria che rimane tragica: il valico di Rafah aprirà anche oggi per consentire l'uscita verso l'Egitto di circa 600 persone tra stranieri, cittadini con doppia nazionalità e feriti palestinesi. A riferirlo fonti locali. Intanto si agita lo spettro di Hezbollah – oggi l'intervento del leader Nasrallah -, in guerra con il sostegno dell'Iran. E proprio dal presidente Erdogan arriva l'accusa nei confronti di Tel Aviv: “Niente può scusare quello a cui abbiamo assistito dal 7 ottobre e spiegare questa brutalità. A Gaza crimini contro l'umanità”. Il Papa sente telefonicamente il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen ed esprime tristezza per le vittime civili. Il leader palestinese da parte sua ringrazia il Santo Padre per gli sforzi fatti e sottolinea l'importanza che il Vaticano continui a chiedere un cessate il fuoco.