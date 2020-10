Campagna di Trump: mentre attacca Biden si scopre il suo conto in Cina

Sta proseguendo, negli Stati Uniti, la campagna per l'elezione del nuovo presidente e, a poco tempo dalla resa dei conti, la situazione “traballa”. L'attuale presidente era già orgoglioso di mostrare il suo ottimismo: “Vinceremo!”, sostiene, presentando il suo rivale candidato come traditore del Paese e le leggi e misure da lui approvate come avverse all'America.





Ma proprio mentre porta avanti attacchi contro Joe Biden, il New York Times rivela una notizia inattesa: per la sua campagna, Trump, deve incassare un colpo imprevisto. Infatti il quotidiano annuncia l'esistenza di un suo terzo conto corrente estero, tenuto segreto, in Cina, sottolineando la gestione da parte della Trump International Hotels Management Llc. La generale sorpresa è dovuta anche dalle avversioni dichiarate da Trump nei confronti del governo cinese e delle critiche riguardanti le loro decisioni economiche e finanziarie. In più, il tutto viene scoperto mentre il presidente non si risparmia nel presentare Biden come “debole” nei confronti di Pechino.