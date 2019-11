Canada: i liberali di Trudeau vincono le elezioni ma perdono consensi

In Canada il Partito Liberale del primo ministro uscente Justin Trudeau ha vinto le elezioni parlamentari, pur perdendo molti consensi. Trudeau, dunque, manterrà il potere ma guidando un governo di minoranza con l'appoggio del Nuovo Partito Democratico. I Liberali, con il 33%, hanno ottenuto 156 seggi, 28 in meno del 2015. I principali rivali, i Conservatori guidati da Andrew Scheer, li hanno in realtà superati come consensi complessivi, arrivando al 34,5%, ma ottenendo soltanto 122 seggi, in virtù di un sistema elettorale che prevede sfide dirette tra avversari, in collegi uninominali.