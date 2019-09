Caos a Tokyo per tifone Faxai, donna sbattuta contro muro

Caos a Tokyo per il passaggio del tifone Faxai, con forti raffiche di vento e piogge torrenziali, danni a numerose case sulla costa est della città. Secondo l'operatore elettrico, alle 9 del mattino 920mila abitazioni erano rimaste senza elettricità. Una donna di circa 50 anni è morta dopo che una raffica l'ha sbattuta con violenza contro il muro di un palazzo, come mostrato da telecamere di sicurezza. Servizi ferroviari sospesi, così come i collegamenti aerei da e per l'aeroporto cittadino di Haneda.