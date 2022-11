Capo chiesa ucraina in Vaticano, incontra il Papa

Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, incontrerà questa mattina papa Francesco in Vaticano. Lo si apprende da una nota della stessa Chiesa. È la prima volta che Shevchuk lascia il Paese dall'inizio della guerra, il 24 febbraio scorso, se si esclude un breve incontro in Polonia per il sinodo. L'arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina, arrivato ieri a Roma, resterà nella Capitale per una settimana per - si legge nella nota - "portare il grido del popolo ucraino al cuore della cristianità, con la speranza di una pace giusta che renda giustizia al popolo ucraino aggredito".