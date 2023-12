Cop28, approvato il 'Global stocktake'. No 'uscire' da fossile ma 'transitare'

I 198 delegati alla Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno approvato il 'Global Stocktake', il bilancio degli impegni e che comprende le azioni per ridurre le emissioni di gas serra. L'approvazione è avvenuta subito dopo l'apertura della plenaria ed è stata accolta con un applauso.

"Per la prima volta in assoluto" nella storia delle Cop "abbiamo scritto combustibili fossili nel testo". Lo ha detto il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber nel discorso dopo l'approvazione del 'Global Stocktake'. "Siamo ciò che facciamo non quello che diciamo, quindi sono importanti le azioni che metteremo in campo" ha aggiunto. La parola "uscita" dai combustibili fossili era scomparsa dalla nuova bozza di accordo. Il testo di Dubai invita ora le parti a "transitare fuori" da petrolio, gas e carbone "in questo decennio per raggiungere la neutralità nel 2050".