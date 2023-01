È morta a 54 anni Lisa Marie Presley, figlia di Elvis

Lisa Marie Presley è morta in seguito all'attacco cardiaco che l'ha colpita qualche ora fa. Lo riporta l'Associated Press. La figlia di Elvis Presley aveva 54 anni.



"È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato", ha detto la madre Priscilla Presley in un comunicato. "Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto". L'annuncio della morte è arrivato poche ore dopo che Priscilla Presley aveva confermato che la figlia era stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Martedì sera la figlia di Elvis aveva partecipato ai Golden Globes e aveva celebrato il premio come miglior attore ad Austin Butler che aveva interpretato suo padre nel film "Elvis" di Baz Luhrmann. Pochi giorni prima, l'8 gennaio, aveva celebrato a Graceland, la villa di Elvis a Memphis, in Tennessee, l'anniversario della nascita di suo padre.