F-16 per l'Ucraina, Kiev: "Cambieranno il corso della guerra". Mosca: "Porteranno a escalation"

Si avvicina l'anniversario dell'indipendenza ucraina, il 24 agosto, e contestualmente “si alza il rischio che il Paese subisca un pesante attacco missilistico”. Lo fa sapere l'esercito di Kiev, sottolineando che la Russia ha attualmente nel Mar Nero 12 missili Kalibre. Sventato un attacco con droni vicino a Mosca, ma le schegge feriscono due persone. Subito dopo il presidente Putin è a colloquio con il governatore della regione. Anche a Belgorod viene respinto lo strike di un velivolo senza pilota. Il leader ucraino Zelensky, prima di recarsi ad Atene per una cena con i leader dei Paesi dei Balcani occidentali, incontra i reali danesi e li ringrazia per il supporto, dopo l'annuncio dell'invio, anche da parte dei Paesi Bassi, di caccia F-16. “Dovranno essere usati solo in Ucraina”, specifica Copenaghen. Secondo Kiev “potranno cambiare il corso della guerra, garantendo la copertura aerea”, mentre per Mosca la fornitura “creerà un'escalation nel conflitto”. Il presidente turco Erdogan annuncia che a settembre incontrerà Putin: il suo obiettivo è convincerlo a rinnovare l'accordo sul grano. Lo stesso accordo che in un anno aveva permesso il passaggio di 35 milioni di tonnellate di generi alimentari attraverso il Mar Nero. L'ambasciata Usa a Minsk, nel frattempo, invita i propri cittadini a lasciare la Bielorussia per il suo coinvolgimento nella guerra ucraina, l'attuazione arbitraria delle leggi locali, il rischio di rivolte e detenzione.