Gaza: sotto assedio gli ospedali

Almeno 12 pazienti e i loro parenti sono morti a seguito di raid israeliani contro l'ospedale Indonesiano a nord di Gaza City. Lo affermano fonti palestinesi. Mentre, sotto pressione per fornire prove che Hamas utilizzi il più grande ospedale della città come base, l'esercito di Tel Aviv ha poi diffuso un video nel quale – dice – si vedono due ostaggi, rapiti il 7 ottobre, trascinati a forza dentro al-Shifa. Sempre lì – continua – sarebbe stata uccisa la soldatessa Noa Marciano. Un altro filmato diffuso in precedenza mostra invece un tunnel lungo 55 metri e profondo 10 metri sotto la struttura.

I soldati di Netanyahu fanno sapere anche di aver ucciso tre comandanti di compagnia di Hamas nel nord della Striscia. Mentre scoppiano nuovi scontri con Hezbollah alla frontiera con il Libano. Mentre fonti coinvolte nelle trattative per il rilascio degli ostaggi affermano che un accordo è vicino e l'organizzazione islamica annuncia una tregua per oggi. Ma Israele, prontamente, smentisce. Dall'Egitto buone notizie: 28 bambini prematuri provenienti dall'ospedale al-Shifa di Gaza sono in salvo oltre il valico di Rafah.