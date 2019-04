Gilet gialli: primi scontri a Parigi

Primi scontri a Parigi fra casseur e polizia, in un clima di tensione per il '23/o atto' della protesta dei gilet gialli. Cassonetti e materiale di cantiere sono stati dati alle fiamme, auto danneggiate e oggetti lanciati contro gli agenti, che hanno risposto con lacrimogeni. Le tensioni sono esplose sul boulevard Lenoir, non lontano dalla Bastiglia.

Nel loro corteo i casseur hanno spaccato alcune vetrine e svaligiato dei negozi. E' toccato a McDonald's, poi al magazzino Go Sport (materiale sportivo prelevato dalle vetrine e lanciato verso la folla festante), quindi a un negozio di cellulari.

Domina, nella manifestazione dei gilet gialli, la protesta per la maxicolletta a favore della ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame dopo l'incendio. "Milioni per Notre-Dame, e i poveri?" si legge su alcuni cartelli, "Notre-Dame non siamo noi" su altri. Qualche scritta anche a favore di Julian Assange.



Effettuati già 126 fermi. Un corteo è diretto verso Place de la Republique, mentre quello che doveva partire da Bercy è stato vietato dalla polizia. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine: 60mila agenti schierati in tutta la Francia, 5mila nella sola capitale.