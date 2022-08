Giove come mai visto prima

Il telescopio James Webb di Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e canadese (Csa) ha fornito dettagli mai visti di Giove: nel “primo piano”' del pianeta gigante è possibile vedere le aurore brillanti sopra i due poli e le alte foschie, mentre in un'altra immagine a campo più largo si possono riconoscere anche gli anelli di Giove e due sue piccole lune, che si stagliano su uno sfondo di galassie. Le immagini sono state catturate lo scorso 27 luglio, grazie ai tre filtri a infrarossi della Near-Infrared Camera (NIRCam), e sono state poi rielaborate con il contributo di una giovane appassionata di astronomia, Judy Schmidt, che in passato, grazie a un progetto dell'Esa, aveva già partecipato a progetti di 'citizen science' per l'elaborazione automatica di immagini del telescopio Hubble. “Questa singola immagine riassume tutta la scienza del nostro programma sul sistema gioviano", commenta Thierry Fouchet, dell'Osservatorio di Parigi.