Governo Bennett - Lapid ottiene la fiducia

Israele ha un nuovo governo, il primo da oltre 12 anni senza Netanyahu, con il premier Naftali Bennett che tra due anni consegnerà la staffetta a Yair Lapid. Ha ottenuto di misura la fiducia della Knesset, con 60 voti a favore, 59 contro e una astensione, al termine di un acceso scontro in aula. Migliaia di persone si sono radunate in serata nella piazza Rabin di Tel Aviv per festeggiare. Intanto a Bennett sono giunte le congratulazioni del presidente Usa Joe Biden e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel.