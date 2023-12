Il Consiglio Europeo ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina

E’ svolta al Consiglio europeo. I 27 leader Ue hanno dato a sorpresa il via libera all’apertura dei negoziati di adesione Ue all’Ucraina e alla Moldova. “Nessuno ha obiettato”, riferisce una fonte Ue. Di fatto il premier ungherese, Viktor Orban, ha tolto il suo veto, uscendo dalla stanza per consentire una decisione unanime. "Il Consiglio europeo ha deciso anche di avviare i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo per prendere una tale decisione".

I leader Ue, infine, hanno concesso lo status di candidato alla Georgia. "E' una vittoria per l'Ucraina. Una vittoria per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza", ha scritto su 'X' il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che poco prima era intervenuto chiedendo all’Ue di non regalare una prima vittoria a Putin.