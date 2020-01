Il punto sulla presenza militare Usa in Italia

Come spesso accade in caso di possibili conflitti internazionali, si torna a parlare dell'organizzazione militare degli Stati Uniti nel mondo. Anche sul territorio italiano gli Usa sono presenti con una serie di installazioni militari che vanno dagli uffici alle vere e proprie basi. Tra queste ultime, quella di Camp Darby in Toscana, di Vicenza, la base di Napoli e quella ad Aviano. Forte è la preoccupazione delle persone, a livello globale, per le ipotetiche conseguenze di un'escalation. Sui social, nel mondo, si è addirittura arrivati all'uso diffuso dell'hashtag che richiama a una Terza guerra mondiale.