Indi Gregory, oggi il distacco dei supporti vitali

Respinto l'appello dei genitori della piccola Indi Gregory - la bimba inglese di 8 mesi affetta da una gravissima malattia mitocondriale - per impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita. Già oggi alle ore 11 inglesi - le 12 in Italia - il distacco dei supporti vitali. Il giudice Jackson ha definito l'intervento italiano sostenuto dalla Premier Meloni 'non nello spirito della Convenzione dell'Aia' e ha inoltre affermato che i tribunali inglesi sono nella posizione migliore per valutare 'l'interesse superiore' della bambina e che quindi non è necessario l'intervento di un tribunale italiano, nonostante l'irriducibile opposizione dei genitori della piccola e la battaglia legale sostenuta dall'Italia per un trasferimento all'ospedale Bambino Gesù di Roma.