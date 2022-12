India: primo spray nasale antiCovid da fine gennaio

Il vaccino nasale antiCovid19, Incovacc, il primo di questo tipo autorizzato al mondo, sarà disponibile in tutta l'India dall'ultima settimana di gennaio. Lo ha fatto sapere la Bharat Biotech, la casa farmaceutica di Hyderabad che lo ha realizzato, in una nota, nella quale spiega che lo spray costerà 800 rupie (10 euro) presso i centri privati, e 325 (4 euro e 30) nelle istituzioni pubbliche. Il governo di Delhi ha finanziato parzialmente la sua realizzazione e i test clinici attraverso il programma COVID Suraksha del Dipartimento di Biotecnologie. Vari esperti hanno comunque avanzato dubbi sulla efficacia dello spray, affermando che i test non hanno dato sufficienti rassicurazioni. Incovacc, che sarà utilizzato sui maggiorenni, ha ricevuto un mese fa l'approvazione dal Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), l'Ente regolatore del farmaco indiano. Il vaccino nasale sarà utilizzato sia nelle prime due vaccinazioni, sia come dose "booster" o precauzionale, anche per pazienti che hanno avuto le prime due dosi di aziende diverse.