Israele: la coalizione di governo perde la maggioranza

Con le dimissioni della deputata Idit Silman del partito Yamina, la coalizione del governo Bennett sembra giunta al capolinea dopo solo 10 mesi. La decisione è avvenuta dopo una discussione della Silman con il ministro della Salute Horowitz sulla nuova disposizione agli ospedali di consentire ai visitatori di portare ai pazienti anche prodotti alimentari lievitati durante la Pasqua ebraica, in aperto contrasto con la legge mosaica che consente di nutrirsi di pane azzimo e cibi non lievitati.

Secondo un deputato della coalizione, la Silman avrebbe invece concordato con l'ex premier Netanyahu di far parte della sua lista alle prossime elezioni, con la promessa di ottenere il ruolo di ministro della Salute nel governo guidato dal Likud. Al momento sono in corso trattative per chiedere alla Lista Araba Unita di appoggiare l’attuale coalizione in modo da evitare le elezioni e impedire la formazione di un governo di destra.



Massimo Caviglia