Italia: nel privato oltre 1 milione in meno di contratti a tempo

La dinamica delle posizioni a tempo determinato 'risulta fortemente negativa', soprattutto a causa dell'impatto dell'emergenza Covid sui contratti di breve e brevissima durata. In particolare nel privato si contano 1 milione e 112 mila rapporti di lavoro in meno nel secondo trimestre del 2020 in confronto all'anno prima.

Così la nota congiunta Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal relativa alle tendenze dell'occupazione nel secondo trimestre 2020. Prosegue la ripresa del fatturato dell'industria'. L'Istat registra a luglio un aumento dell'8,1% rispetto a giugno, nel terzo mese di recupero. Su base annua c'è un calo della stessa entità (-8,1%) nei dati corretti per gli effetti di calendario.