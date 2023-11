La piccola Indi è morta, la rabbia del padre

"La vita di Indi è finita all'1.45, io e Claire siamo arrabbiati, con il cuore spezzato e pieni di vergogna". Con queste parole Dean - padre di Indi Gregory, la bimba di otto mesi inglese affetta da una patologia mitocondriale gravissima e per la quale era stato deciso il distacco dai dispositivi vitali - ha annunciato la morte della piccola.

Scrivendo anche che alla bambina la sanità britannica i tribunali "non solo hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella casa di famiglia a cui apparteneva".

"Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato. Buon viaggio piccola Indi", ha scritto sui social la premier Meloni. Nei giorni scorsi il governo aveva conferito alla piccola la cittadinanza italiana, ultima chance per trasferirla in un ospedale italiano dopo il rifiuto britannico. Ma la piccola era stata trasferita in un hospice.