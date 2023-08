Le donne al tempo dei talebani e l'impegno di Nove onlus per l'indipendenza femminile

Nel video l'intervista a Samanta Pettinelli, Nove Onlus

Nel secondo anniversario del loro ritorno al potere, i talebani con un comunicato diffuso dalle autorità, si sono impegnati a resistere a qualsiasi minaccia all' “l'indipendenza dell'Afghanistan”. Tornano in mente altre immagini, quelle simbolo della fuga da Kabul dell'agosto 2021, con persone ammassate dentro e fuori gli aerei cargo in partenza dalla capitale, e confermano le premesse.

La raffica di divieti nei confronti di donne e ragazze afgane domina il secondo anno di “governo” dei talebani. Nove Onlus è una delle poche ong ha continuato le sue attività dopo che l’ultimo editto dei talebani ha vietato alle donne di lavorare per organizzazioni straniere. Progetti che non si limitano all'emergenza umanitaria, ma puntano a garantire autonomia. Su questo insiste Samanta Pettinelli coordinatrice progetti internazionali Nove Onlus.

