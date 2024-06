Messico: Claudia Sheinbaum vince le presidenziali

La candidata della piattaforma progressista (MORENA, Pvem e Pt), Claudia Sheinbaum, sarà la prossima presidente del Messico, secondo il conteggio rapido pubblicato dall'Istituto nazionale elettorale che mostra un dato compreso tra il 58,3% e il 60,7% dei voti. Il divario con la sua principale rivale, Xóchitl Gálvez che rappresenta una coalizione di partiti di centro e di centrodestra, è più del 25 per cento.

Si tratta di una procedura statistica ufficiale progettata con lo scopo di stimare l'andamento dei risultati finali delle votazioni e la percentuale di partecipazione dei cittadini. Il risultato del conteggio rapido dovrà essere confermato dallo spoglio delle schede, che dovrebbe essere ultimato nella tarda giornata di lunedì.

Claudia Sheinbaum è la candidata di MORENA, il partito del presidente uscente Andrés Manuel López Obrador. Verrà proclamata presidente, con un mandato di sei anni che inizierà il primo ottobre.

La Sheinbaum ha 61 anni, è un’ingegnera energetica ed è l’ex sindaca di Città del Messico dove era stata eletta nel 2017 con un programma basato su due punti principali: aumentare la sostenibilità ambientale di una città nota come una delle più inquinate al mondo e combattere la violenza dei gruppi criminali. Sheinbaum è stata parte anche dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’ONU, il principale organismo scientifico internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici.