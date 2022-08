Mosca blocca di nuovo il Nord Stream: alle stelle il prezzo del gas

Le forniture di gas dal Nord Stream saranno ancora sospese per tre giorni, dal 31 agosto al 2 settembre, per 'manutenzione', ha reso noto la compagnia russa Gazprom. Dopo l'annuncio, il prezzo del gas si impenna ad Amsterdam fino al nuovo record di 262,78 euro al megawattora. Nell'ultima settimana, in controtendenza rispetto al trend estivo, il prezzo del gas è salito in scia ai timori per uno stop alle forniture russe, inasprito dalla stagione secca che ha frenato produzioni idroelettriche e nucleari.

Allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il segretario generale dell'Onu Guterres ha chiesto a Mosca di non staccare l'impianto dalla rete ucraina. 'Impossibile smilitarizzare la zona intorno alla centrale', la replica dei russi. Ma Putin ha accettato la proposta di inviare a Zaporizhzhia una missione dell'Aiea.