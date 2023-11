Ostaggi in cambio di tregua. "Hamas ha perso il controllo del nord di Gaza" dice Israele

Una tregua di tre giorni a Gaza in cambio del rilascio di 12 ostaggi nelle mani di Hamas, di cui sei americani. E' lo scambio su cui si sta negoziando, secondo una fonte del movimento islamico palestinese, che tiene in prigionia oltre 240 persone dopo i massacri del 7 ottobre. Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia di Gaza, annuncia Israele. "La fanteria israeliana ha preso il controllo della roccaforte di Hamas nel nord della Striscia dopo 10 ore di combattimento. Lo ha detto, citato dai media, l'esercito israeliano. Intanto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, pur condannando l'uso di scudi umani civili da parte di Hamas, critica ancora Israele per il bilancio record di vittime civili a Gaza, soprattutto bambini,

Il ministro Tajani oggi a Parigi alla conferenza umanitaria per Gaza.