Padre Ibrahim Faltas a San Marino Rtv: "E' il momento di trovare un accordo di pace. Se non ora, dopo tutti questi morti, quando?"

La testimonianza di Padre Ibrahim Faltas Vicario della Custodia di Terra Santa: “Betlemme è chiusa dal 7 di ottobre. Nessuno può entrare. Nessuno può uscire. Chiuse anche tutte le altre città della Cisgiordania e la gente sta soffrendo moltissimo. In questi giorni deve tornare il Segretario di Stato americano Blinken. Speriamo possa fare qualcosa per fermare questa guerra che dura da 92 giorni. Più di 10mila bambini sono morti e altri 40mila sono rimasti orfani. 60Mila le persone ferite e i morti sono quasi 30mila.

Questo è il momento di trovare un accordo per una pace vera e duratura, per tutta la Terra Santa. Se non si fa ora, quando? Quando se non ora dopo tutti questi morti, da entrambe le parti? Anche tra gli israeliani tante le vittime...Tutti stanno male qui: musulmani, cristiani ed ebrei”.