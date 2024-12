Parigi: I Capitani Reggenti insieme ai leader mondiali attesi alla riapertura di Notre-Dame

"Notre-Dame del mondo. Notre-Dame dell'umanità". Sono una quarantina i capi di Stato e di governo attesi alla cerimonia di riapertura di Notre-Dame de Paris, la cattedrale parigina parzialmente devastata dall'incendio dell'aprile 2019 e riconsegnata alla Francia e al mondo in appena cinque anni, come promesso dal presidente, Emmanuel Macron, grazie al lavoro di migliaia di maestranze hanno contribuito a farla risorgere dalle ceneri. I Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi saranno a Parigi su invito del presidente francese e prenderanno parte al successivo ricevimento all'Eliseo.

Tra i primi a rispondere positivamente all'invito sull'Ile-de-la Cité, l'isola lungo la Senna dove dal Medio Evo sorge Notre-Dame, anche il presidente italiano, Sergio Mattarella, che fu il primo leader internazionale a recarsi nella cattedrale ancora ricoperta dalle macerie due settimane dopo l'incendio, il 2 maggio 2019.

Attesi alle celebrazioni in programma dalle 19, anche il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che nei concitati momenti del rogo espresse sgomento per quanto stava accadendo a Parigi proponendo via Twitter di intervenire con i Canadair, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ''la cui venuta è molto probabile'', riferiscono fonti diplomatiche citate dalla France Presse.

Tanti i leader europei. Oltre a Mattarella e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sono attesi lungo le rive della Senna il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, il presidente polacco Andrzej Duda, il croato Zoran Milanovic, il bulgaro Roumen Radev, l'estone Alar Karis, finlandese Alexander Stubb, e il lituano Lituanien Gitanas Nauséda. Tra le teste coronate, Philippe e Mathilde del Belgio nonché il Principale Alberto di Monaco.